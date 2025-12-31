Il calendario degli Europei di calcio a 5 2026 si svolge dal 21 gennaio al 7 febbraio in Lettonia, Lituania e Slovenia. L’Italia, inserita nel Girone D, affronterà Portogallo, Polonia e Ungheria nelle rispettive date e orari. Di seguito trovate il programma completo, gli orari, le informazioni su tv e streaming per seguire tutte le partite di questa manifestazione europea.

Gli Europei 2026 di calcio a 5 si terranno dal 21 gennaio al 7 febbraio in Lettonia, Lituania e Slovenia: ci sarà anche l’Italia, inserita nel Girone D, che nella prima fase sfiderà il 24 gennaio il Portogallo alle ore 14:30, il 27 gennaio la Polonia alle ore 20:30, ed il 29 gennaio l’Ungheria alle ore 20:30. La diretta tv degli Europei di calcio a 5 sarà affidata a Rai Sport HD per le partite dell’Italia, mentre la diretta streaming sarà a cura di Rai Play per le partite dell’Italia e di uefa.tv per tutto il torneo, infine la Diretta Live testuale di tutti i match dell’Italia sarà fruibile su OA Sport. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Calendario Europei calcio a 5 2026: programma, orari, tv, streaming

Leggi anche: Calendario Europei ciclismo 2026: programma, orari, tv, streaming

Leggi anche: Calendario Europei pallamano 2026: programma, orari, tv, streaming

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Calendario Europei pallanuoto maschile 2026: programma, orari, tv, streaming; Eventi sportivi 2026, calendario e date degli eventi più attesi; Calcio a Natale, che partite ci sono? Serie A, Supercoppa e campionati europei: tutti i match in programma per le feste; Coppa d'Africa 2025: i gironi, la formula, gli ‘italiani’, il calendario e dove vederla in tv.

Calendario Europei calcio a 5 2026: programma, orari, tv, streaming - Gli Europei 2026 di calcio a 5 si terranno dal 21 gennaio al 7 febbraio in Lettonia, Lituania e Slovenia: ci sarà anche l'Italia, inserita nel Girone D, ... oasport.it