Calendario Europei calcio a 5 2026 | programma orari tv streaming
Il calendario degli Europei di calcio a 5 2026 si svolge dal 21 gennaio al 7 febbraio in Lettonia, Lituania e Slovenia. L’Italia, inserita nel Girone D, affronterà Portogallo, Polonia e Ungheria nelle rispettive date e orari. Di seguito trovate il programma completo, gli orari, le informazioni su tv e streaming per seguire tutte le partite di questa manifestazione europea.
Gli Europei 2026 di calcio a 5 si terranno dal 21 gennaio al 7 febbraio in Lettonia, Lituania e Slovenia: ci sarà anche l’Italia, inserita nel Girone D, che nella prima fase sfiderà il 24 gennaio il Portogallo alle ore 14:30, il 27 gennaio la Polonia alle ore 20:30, ed il 29 gennaio l’Ungheria alle ore 20:30. La diretta tv degli Europei di calcio a 5 sarà affidata a Rai Sport HD per le partite dell’Italia, mentre la diretta streaming sarà a cura di Rai Play per le partite dell’Italia e di uefa.tv per tutto il torneo, infine la Diretta Live testuale di tutti i match dell’Italia sarà fruibile su OA Sport. 🔗 Leggi su Oasport.it
