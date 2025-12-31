Calendario Europei atletica 2026 | orari giornalieri programma tv streaming

Il calendario degli Europei di atletica 2026 a Birmingham, dal 10 al 16 agosto, fornisce orari, programma, dettagli su trasmissioni TV e streaming. Questa edizione, la prima dopo Roma, rappresenta un appuntamento fondamentale per gli appassionati, offrendo una panoramica completa degli eventi giornalieri e delle modalità di visione, in un contesto di grande rilievo sportivo europeo.

Gli Europei 2026 di atletica si disputeranno a Birmingham (Gran Bretagna) dal 10 al 16 agosto: la settimana di Ferragosto si preannuncia altamente spettacolare con la rassegna continentale della Regina degli Sport, che tornerà a due anni di distanza dall’edizione di Roma e che rappresenterà l’evento più importante di una stagione priva di Mondiali e Olimpiadi. L’Italia si presenterà all’appuntamento con grandi ambizioni dopo la sfilza di trionfi messi in fila nella Capitale e cercherà di fare ancora una volta la differenza spinta dalle sue stelle più famose. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming degli Europei 2026 di atletica. 🔗 Leggi su Oasport.it

