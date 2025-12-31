Calendario ciclismo 2026 | tutte le Classiche Monumento i Grandi Giri Europei e Mondiali
Il calendario ciclismo 2026 comprende le principali competizioni internazionali, tra cui le Classiche Monumento, i Grandi Giri, gli Europei e i Mondiali. Una stagione che si estende per circa dieci mesi, offrendo agli appassionati una vasta gamma di appuntamenti di rilievo. In questa guida, troverai tutte le date e le informazioni essenziali per seguire da vicino il mondo del ciclismo nel 2026.
La stagione 2026 di ciclismo si preannuncia particolarmente ricca e intensa con tantissimi appuntamenti in calendario: ci aspettano dieci mesi decisamente densi di eventi, tutti da seguire con grande attenzione. Tra Grandi Giri, Classiche Monumento, Mondiali, Europei, corse minori ci sarà davvero da divertirsi. Si inizierà a fine gennaio con le gare in Australia: Tour Down Under dal 20 al 25 gennaio, seguito sette giorni più tardi dal Cadel Evans Great Ocean Road Race. Il circuito prenderà poi vita in maniera continuativa un mese più tardi: dal 16 al 22 febbraio spazio all’UAE Tour, l’ormai tradizionale Giro degli Emirati Arabi Uniti. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche: Calendario ciclismo 2026: tutte le date per Grandi Giri, Classiche Monumento e corse in Italia
Leggi anche: Calendario Europei ciclismo 2026: programma, orari, tv, streaming
Calendario ciclismo 2026 UCI World Tour: tutte le date delle corse maschili e femminili; Tutte le corse del ciclismo femminile in Italia nel 2026; Calendario Europei ciclismo 2026: programma, orari, tv, streaming; Presentato il calendario di Napoli Capitale Europea dello Sport 2026: tutti gli eventi.
Quando si corre la Liegi-Bastogne-Liegi 2026: programma, orario, data - A chiudere la prima parte di stagione del grande ciclismo internazionale e a sancire il cambio di scena con i corridori orientati verso l'imminente inizio ... oasport.it
Quando si corre la Parigi-Roubaix 2026: programma, orario, data - La prima parte della stagione ciclistica internazionale si contraddistingue, come sempre, per le grandi Classiche di primavera. oasport.it
Calendario sportivo 2026: tutti gli eventi da non perdere - Scopri tutti gli eventi sportivi 2026: Olimpiadi, Mondiali di calcio, Super Bowl, tennis e ciclismo in un calendario completo. trend-online.com
NUEVA FOCUS ATLAS 2026 REVIEW | PRECIO COMPETITIVO PARA GRAVEL VERSÁTIL | DANIEL RACE
Presentato il ricchissimo programma, con un calendario di 100 appuntamenti per oltre 20 discipline, dalla pallavolo alla vela, dal ciclismo al tennis - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.