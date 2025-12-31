Calenda e la rivelazione su Formigli | Volevano che attaccassi Meloni Il conduttore replica | Falsità

Recentemente, Calenda ha dichiarato a Formigli di essere stato indotto a criticare Meloni, accusando il conduttore di aver diffuso false affermazioni. La replica di Formigli è stata chiara: “Falsità”. La questione mette in luce le tensioni tra politica e media, sollevando interrogativi sulla trasparenza e l’autenticità delle dichiarazioni pubbliche di figure politiche di rilievo.

“Mentire per un politico ed ex ministro è una cosa seria, altrove ci si dimette. E con questo credo che sul senatore Calenda sia tutto“. Ebbene sì, il conduttore di Piazzapulita, Corrado Formigli, ha alzato la testa per dare la sua versione dei fatti sulla vicenda disegnata dal leader di Azione riguardo quello che si . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Calenda e la rivelazione su Formigli: “Volevano che attaccassi Meloni”. Il conduttore replica: “Falsità” Leggi anche: «Volevano che attaccassi la Meloni». Calenda fa una rivelazione su Formigli. Il conduttore replica: «Menzogne, ecco la verità» – Il video Leggi anche: "Volevano che attaccassi la Meloni". Calenda smaschera Formigli Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Volevano che attaccassi la Meloni Calenda smaschera Formigli. «Volevano che attaccassi la Meloni». Calenda fa una rivelazione su Formigli. Il conduttore replica: «Menzogne, ecco la verità» – Il video - «Mentire per un politico ed un ex ministro è una cosa seria, altrove ci si dimette» L'articol ... msn.com

