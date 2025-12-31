Calenda | Da Formigli mi dicono | vieni solo se attacchi Meloni

Durante una recente conversazione, Calenda ha riferito di aver ricevuto un’indicazione da parte degli autori di Formigli: partecipare solo se si fosse impegnato a criticare Giorgia Meloni. La richiesta sembra indicare una certa condizione per la presenza in trasmissione, sollevando questioni sul ruolo dei media e sulla libertà di espressione nel dibattito pubblico italiano.

Dagli autori del programma sarebbe arrivata una richiesta esplicita: la garanzia che il leader di Azione attaccasse Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

