Calenda | Da Formigli mi dicono | vieni solo se attacchi Meloni

Durante una recente conversazione, Calenda ha riferito di aver ricevuto un’indicazione da parte degli autori di Formigli: partecipare solo se si fosse impegnato a criticare Giorgia Meloni. La richiesta sembra indicare una certa condizione per la presenza in trasmissione, sollevando questioni sul ruolo dei media e sulla libertà di espressione nel dibattito pubblico italiano.

