Calenda accusa Formigli | Per invitarmi in tv mi ha chiesto di attaccare Meloni Lui | Diffama rinunci all’immunità

Carlo Calenda denuncia un presunto accordo ricevuto da Piazzapulita, secondo cui sarebbe stato invitato solo se avesse attaccato il governo. La sua accusa rivolta a Formigli riguarda una richiesta di impegno evidente in tal senso, che Calenda definisce come una condizione. Dall’altra parte, Formigli respinge le accuse, chiedendo a Calenda di rinunciare all’immunità per chiarire la vicenda.

Sostiene Carlo Calenda che da Piazzapulita gli sia stato chiesto una sorta di " impegno " ad attaccare il governo, come clausola per essere invitato in trasmissione a parlare della manovra. Il conduttore del talk di La7, Corrado Formigli, replica parlando di una " falsità sesquipedale " e lo accusa di " mentire spudoratamente per farsi pubblicità ", sfidandolo a rinunciare all' immunità parlamentare per rispondere di diffamazione davanti a un giudice. La polemica politico-mediatica dell'ultimo dell'anno nasce da un'intervista del leader di Azione allo youtuber Ivan Grieco, rilanciata da quest'ultimo sui social come un " retroscena clamoroso ".

