Calciomercato si entra nel vivo | Genoa a caccia di un centrocampista Su Como e Cagliari…

Da calcionews24.com 31 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il calciomercato invernale si avvicina alla fase decisiva, con diverse squadre di Serie A e B alla ricerca di rinforzi. Tra queste, il Genoa sta valutando l'acquisto di un centrocampista, con interesse verso i club Como e Cagliari. Le trattative sono in evoluzione e rappresentano un passo importante per la seconda parte della stagione.

Calciomercato, i club sono pronti a rinforzare la rosa in vista della seconda parte di stagione. Novità importanti per quanto riguarda alcune squadre Il calciomercato invernale entra nel vivo con le squadre di Serie A e B impegnate a puntellare le rose. Il Corriere dello Sport fa una sintesi sulle mosse di alcuni club. Fari . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

calciomercato si entra nel vivo genoa a caccia di un centrocampista su como e cagliari8230

© Calcionews24.com - Calciomercato, si entra nel vivo: Genoa a caccia di un centrocampista. Su Como e Cagliari…

Leggi anche: Calciomercato Napoli, Vergara conteso tra le rossoblù: Genoa e Cagliari si sfidano per il centrocampista classe 2003 che si sta mettendo in mostra con Conte

Leggi anche: Calciomercato Juve, un top club si inserisce nella corsa per quel centrocampista: l’interesse dei bianconeri resta vivo ma… La situazione

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Roma, Pisilli verso il Genoa: intreccio con un top; Ritorno al passato per Mandragora? Una sua ex squadra lo mette nel mirino; Parma: occhi su Valentin Carboni, c'è l'ipotesi prestito a gennaio; Genoa, non solo Perin: i rossoblù puntano Mandas e Mandragora.

calciomercato entra vivo genoaCalciomercato Lazio, Fabiani ha incontrato quella squadra per sondare due calciatori: le ultime sulla trattativa - Ma si è parlato anche di Mandas Il calciomercato della Lazio entra nel vivo e si intreccia in modo se ... lazionews24.com

calciomercato entra vivo genoaCalciomercato Genoa, Perin spinge per il trasferimento in rossoblu. La situazione - La situazione attuale Il Calciomercato Genoa entra nel vivo e si intreccia con le strategie della Juventus, dove le riflessioni non ... calcionews24.com

calciomercato entra vivo genoaGenoa, non solo Perin: i rossoblù puntano Mandas e Mandragora - Sulla lista del Genoa oltre a Mattia Perin c’è anche Christos Mandas. gianlucadimarzio.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.