Calciomercato si entra nel vivo | Genoa a caccia di un centrocampista Su Como e Cagliari…
Il calciomercato invernale si avvicina alla fase decisiva, con diverse squadre di Serie A e B alla ricerca di rinforzi. Tra queste, il Genoa sta valutando l'acquisto di un centrocampista, con interesse verso i club Como e Cagliari. Le trattative sono in evoluzione e rappresentano un passo importante per la seconda parte della stagione.
Roma, Pisilli verso il Genoa: intreccio con un top; Ritorno al passato per Mandragora? Una sua ex squadra lo mette nel mirino; Parma: occhi su Valentin Carboni, c'è l'ipotesi prestito a gennaio; Genoa, non solo Perin: i rossoblù puntano Mandas e Mandragora.
Calciomercato Lazio, Fabiani ha incontrato quella squadra per sondare due calciatori: le ultime sulla trattativa - Ma si è parlato anche di Mandas Il calciomercato della Lazio entra nel vivo e si intreccia in modo se ... lazionews24.com
Calciomercato Genoa, Perin spinge per il trasferimento in rossoblu. La situazione - La situazione attuale Il Calciomercato Genoa entra nel vivo e si intreccia con le strategie della Juventus, dove le riflessioni non ... calcionews24.com
Genoa, non solo Perin: i rossoblù puntano Mandas e Mandragora - Sulla lista del Genoa oltre a Mattia Perin c’è anche Christos Mandas. gianlucadimarzio.com
