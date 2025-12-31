Calciomercato Serie A come si comporteranno le squadre che lottano per la salvezza?

Il calciomercato di gennaio sta portando le squadre di Serie A che lottano per la salvezza a cercare rinforzi mirati. Con il mercato in piena attività, le squadre valutano le operazioni più adatte per migliorare la rosa e affrontare il resto della stagione con maggiore determinazione. L’obiettivo è rafforzare le proprie possibilità di mantenere la categoria, attraverso scelte strategiche e mirate nel mercato di gennaio.

