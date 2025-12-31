Calciomercato Roma Massara spinge per Raspadori | previsti nuovi contatti

Il calciomercato invernale si avvicina e, tra le trattative più attese, quella della Roma per Raspadori. Secondo fonti di mercato, Massara sarebbe già al lavoro per portare l’attaccante nel club giallorosso, con nuovi contatti previsti nei prossimi giorni. La finestra di mercato aprirà ufficialmente il 2 gennaio, offrendo l’opportunità alle squadre di rinforzare le proprie rose fino al 2 febbraio.

Manca sempre meno all’apertura della sessione invernale di calciomercato, che dal 2 gennaio al 2 febbraio permetterà alla squadre di trovare i giusti rinforzi. In questo mese di trattative la volontà della Roma è chiara, ovvero riuscire a regalare a Gasperini nuovi tasselli per il reparto offensivo, in modo da poter essere competitivo in Italia ed in Europa. Gli obiettivi rispondono ai nomi di Zirkzee, con il Manchester United che non sarebbe disposto a liberarsene subito, e Raspadori, con Massara al lavoro per trovare l’accordo con l’Atletico Madrid. L’Atletico vuole l’obbligo di riscatto. Il principale freno alla trattativa sarebbe rappresentato dalla formula del prestito, con i Colchoneros che vorrebbero l’inserimento dell’obbligo di riscatto visto l’investimento fatto nel corso dell’estate. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

