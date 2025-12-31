Calciomercato Napoli Manna svela | Vogliamo alzare la qualità nel reparto offensivo

Il calciomercato del Napoli si concentra sul potenziamento dell’attacco. Manna ha dichiarato l’intenzione di aumentare la qualità nel reparto offensivo, in vista di un miglioramento complessivo della squadra. Con il ritorno di Anguissa e Gilmour entro un mese e la strategia di Antonio Conte, i partenopei valutano nuove opportunità per rafforzare la rosa a gennaio.

Con Anguissa e Gilmour che entro un mese potrebbero tornare entrambi disponibili e con il nuovo assetto trovato da Antonio Conte, il Napoli nel mercato di gennaio pensa soprattutto a un nuovo innesto nel reparto avanzato. A svelarlo è stato il direttore sportivo azzurro Giovanni Manna nel corso.

