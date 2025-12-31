Calciomercato Milan Tare e Allegri spingono per Maignan Occhi anche su due giovani talenti
Nel calciomercato del Milan, l’attenzione è rivolta al rinnovo di Mike Maignan, con Tare e Allegri che spingono per il suo acquisto. Nel frattempo, si fanno strada anche i nomi di due giovani talenti come possibili inserimenti nel team. Il ‘Corriere dello Sport’ di oggi analizza queste dinamiche e le strategie di mercato dei rossoneri, offrendo uno sguardo aggiornato sulle trattative in corso.
Il 'Corriere dello Sport' uscito oggi in edicola dedica una articolo alle ultime notizie relative al calciomercato del Milan: la situazione legata al rinnovo di Mike Maignan, ma non solo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Leggi anche: Calciomercato Milan, due colpi Scudetto in arrivo a gennaio? Tare lavora su questi due profili per rafforzare la rosa a disposizione di Allegri: la rivelazione dell’esperto
Leggi anche: Calciomercato Milan, Pasotto: “Futuro Maignan? Tare ha messo sul taccuino questi due nomi”
Il rinnovo di Maignan? Ci lavora anche Allegri. Il ruolo di Max nella trattativa; Calciomercato Milan, tre nomi clamorosi nella lista di Allegri per la difesa (tra i cui un ex Inter) - Rumor; 5 IN & 4 OUT! Tutti i nomi caldi per il calciomercato di gennaio del Milan; inter milan.
Ha stregato Allegri e Tare, il Milan lo vuole e la Juve fa cassa - Milan a caccia di un nuovo difensore centrale, nel mirino anche un giocatore della Serie A con un passato alla Juventus. milanlive.it
Calciomercato Milan, Tare punta Disasi e Dier per blindare la difesa di Allegri. Segui le ultimissime - Segui le ultimissime Il mercato invernale dei rossoneri non si esaurisce con l’innesto di Niclas Füllkrug, il “panzer” ... milannews24.com
Mercato Milan, Massimiliano Allegri reclama un difensore: tutti i nomi - Igli Tare e Giorgio Furlani stanno lavorando per accontentare le richieste di Massimiliano Allegri e puntellare la ... msn.com
#Calciomercato @acmilan, rispunta #Kim per la difesa. Tre alternative, tra cui un pupillo di #Tare - #Mercato #ACMilan #Milan #SempreMilan #transfers x.com
#Calciomercato #Milan, caccia al vice #Saelemaekers: il DS #Tare ha il nome giusto. Si tratta! - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.