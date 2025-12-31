Calciomercato Milan Tare e Allegri spingono per Maignan Occhi anche su due giovani talenti

Nel calciomercato del Milan, l’attenzione è rivolta al rinnovo di Mike Maignan, con Tare e Allegri che spingono per il suo acquisto. Nel frattempo, si fanno strada anche i nomi di due giovani talenti come possibili inserimenti nel team. Il ‘Corriere dello Sport’ di oggi analizza queste dinamiche e le strategie di mercato dei rossoneri, offrendo uno sguardo aggiornato sulle trattative in corso.

Calciomercato Milan, Tare punta Disasi e Dier per blindare la difesa di Allegri. Segui le ultimissime - Segui le ultimissime Il mercato invernale dei rossoneri non si esaurisce con l’innesto di Niclas Füllkrug, il “panzer” ... milannews24.com

Mercato Milan, Massimiliano Allegri reclama un difensore: tutti i nomi - Igli Tare e Giorgio Furlani stanno lavorando per accontentare le richieste di Massimiliano Allegri e puntellare la ... msn.com

#Calciomercato @acmilan, rispunta #Kim per la difesa. Tre alternative, tra cui un pupillo di #Tare - #Mercato #ACMilan #Milan #SempreMilan #transfers x.com

#Calciomercato #Milan, caccia al vice #Saelemaekers: il DS #Tare ha il nome giusto. Si tratta! - facebook.com facebook

