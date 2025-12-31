Calciomercato Milan Tare e Allegri spingono per Maignan Occhi anche su due giovani talenti

Da pianetamilan.it 31 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel calciomercato del Milan, l’attenzione è rivolta al rinnovo di Mike Maignan, con Tare e Allegri che spingono per il suo acquisto. Nel frattempo, si fanno strada anche i nomi di due giovani talenti come possibili inserimenti nel team. Il ‘Corriere dello Sport’ di oggi analizza queste dinamiche e le strategie di mercato dei rossoneri, offrendo uno sguardo aggiornato sulle trattative in corso.

Il 'Corriere dello Sport' uscito oggi in edicola dedica una articolo alle ultime notizie relative al calciomercato del Milan: la situazione legata al rinnovo di Mike Maignan, ma non solo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

calciomercato milan tare e allegri spingono per maignan occhi anche su due giovani talenti

© Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Tare e Allegri spingono per Maignan. Occhi anche su due giovani talenti

Leggi anche: Calciomercato Milan, due colpi Scudetto in arrivo a gennaio? Tare lavora su questi due profili per rafforzare la rosa a disposizione di Allegri: la rivelazione dell’esperto

Leggi anche: Calciomercato Milan, Pasotto: “Futuro Maignan? Tare ha messo sul taccuino questi due nomi”

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Il rinnovo di Maignan? Ci lavora anche Allegri. Il ruolo di Max nella trattativa; Calciomercato Milan, tre nomi clamorosi nella lista di Allegri per la difesa (tra i cui un ex Inter) - Rumor; 5 IN & 4 OUT! Tutti i nomi caldi per il calciomercato di gennaio del Milan; inter milan.

calciomercato milan tare allegriHa stregato Allegri e Tare, il Milan lo vuole e la Juve fa cassa - Milan a caccia di un nuovo difensore centrale, nel mirino anche un giocatore della Serie A con un passato alla Juventus. milanlive.it

calciomercato milan tare allegriCalciomercato Milan, Tare punta Disasi e Dier per blindare la difesa di Allegri. Segui le ultimissime - Segui le ultimissime Il mercato invernale dei rossoneri non si esaurisce con l’innesto di Niclas Füllkrug, il “panzer” ... milannews24.com

calciomercato milan tare allegriMercato Milan, Massimiliano Allegri reclama un difensore: tutti i nomi - Igli Tare e Giorgio Furlani stanno lavorando per accontentare le richieste di Massimiliano Allegri e puntellare la ... msn.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.