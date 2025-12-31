Calciomercato Milan su Morato! Le cifre di un ipotetico scambio tra Gatti e Nkunku

Il Milan valuta il possibile scambio tra Gatti e Nkunku, con l’obiettivo di rafforzare la rosa durante il calciomercato invernale. Tra le opzioni si inserisce il nome di Morato, difensore brasiliano del Nottingham Forest, classe 2001, ex Benfica, considerato come possibile alternativa o complemento alla difesa rossonera. Le trattative sono in fase preliminare e le cifre ancora da definire.

Fullkrug, il Milan ha una speranza nella trattativa: tra cifre e modalità. Le ultime - Fullkrug obiettivo concreto per il calciomercato invernale, tra cifre e modalità il Milan ha una speranza Il calciomercato del Milan entra nel vivo della sua fase operativa. milannews24.com

Fullkrug Milan, Allegri ha il suo nuovo centravanti. Le cifre dell’operazione. Segui le ultimissime sui rossoneri - Segui le ultimissime sui rossoneri Il calciomercato invernale del Milan entra nel vivo con un’operazione che promette di ... milannews24.com

#Calciomercato @acmilan, #Tare e #Allegri spingono per @mmseize. Occhi anche su due giovani talenti - #Mercato #ACMilan #Milan #SempreMilan #transfers x.com

#Calciomercato #Milan, rispunta #Kim per la difesa. Tre alternative, tra cui un pupillo di #Tare - facebook.com facebook

