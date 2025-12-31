Calciomercato Milan complicata la trattativa per Nkunku col Fenerbahce per due motivi | ecco quali
Il calciomercato del Milan si presenta complesso nella trattativa con il Fenerbahce per Christopher Nkunku. Secondo quanto riportato dal 'Corriere dello Sport', le difficoltà principali riguardano la differenza sulle cifre dell’affare e la volontà del calciatore francese, che sembra preferire altre opzioni. Di seguito, analizziamo i motivi che rendono questa trattativa particolarmente articolata.
Il quotidiano 'Corriere dello Sport' in edicola questa mattina fornisce importanti dettagli sulla trattativa tra Milan e Fenerbahce per Christopher Nkunku: distanza sulle cifre e la volontà chiara del francese.
