Calciomercato Milan caccia al vice Saelemaekers | il DS Tare ha il nome giusto Si tratta!

Da pianetamilan.it 31 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Milan cerca un vice Saelemaekers nel calciomercato invernale. Il direttore sportivo Tare ha individuato il profilo giusto, considerando anche altre esigenze come attaccante e difensore. La società intende rafforzare il reparto centrocampo, offrendo alternative valide nel ruolo di quinto nel modulo 3-5-2, in vista delle prossime sfide e delle possibili uscite.

Non solo un attaccante (due se partirà Christopher Nkunku) e un difensore: il Milan, in questo calciomercato invernale, vuole anche un cambio per Alexis Saelemaekers come quinto di centrocampo nel 3-5-2. Spunta un nome, Igli Tare è in trattativa. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

