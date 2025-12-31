Calciomercato Juve non solo Frattesi | nuovo obiettivo della A in casa bianconera

La Juventus si prepara alla prossima finestra di calciomercato, con un approccio basato su cessioni prima di nuovi acquisti. Oltre a Frattesi, i bianconeri valutano diverse opzioni per rafforzare la rosa in vista della prossima stagione, mantenendo un occhio attento alla sostenibilità finanziaria e alle strategie sportive. La fase di mercato si articola quindi in una serie di valutazioni che mirano a ottimizzare le risorse disponibili.

Calciomercato Juve. La Juventus studia le prossime mosse di mercato partendo da un principio chiaro: prima vendere, poi investire. Per finanziare i colpi in entrata, la dirigenza bianconera sta valutando con attenzione le possibili uscite, e una delle situazioni più concrete riguarda Fabio Miretti. Il giovane centrocampista, cresciuto nel vivaio, rappresenta un'opportunità importante anche dal punto di vista economico. Secondo quanto riportato da Tuttosport, Miretti è finito nel mirino della Lazio, e una sua eventuale cessione garantirebbe alla Juventus una plusvalenza significativa. Una scelta che permetterebbe di liberare risorse fresche da reinvestire sul mercato, senza intaccare eccessivamente l'equilibrio della rosa.

