Calciomercato Juve Gazzetta | sondaggio Lazio per Miretti no dei bianconeri che sparano questo prezzo
Secondo quanto riportato dalla Gazzetta, il Lazio avrebbe effettuato un sondaggio per Miretti, ma la Juventus ha risposto con una richiesta di prezzo considerata troppo elevata. La trattativa, quindi, al momento sembra non proseguire, mantenendo il centrocampista nel progetto bianconero. La situazione rimane da seguire nelle prossime settimane, mentre le parti valutano eventuali sviluppi sul fronte calciomercato.
per la cessione del centrocampista. La Juventus ha alzato il muro per Fabio Miretti, definendo una posizione chiarissima di fronte ai recenti interessamenti di mercato. Nelle ultime ore, la Lazio del patron Claudio Lotito ha effettuato un sondaggio concreto per il giovane centrocampista, ma la risposta della dirigenza bianconera è stata un secco rifiuto alla cessione. La Continassa considera il giocatore un asset fondamentale, tanto da attribuirgli una valutazione economica che lo proietta quasi tra i profili di primissima fascia: per sedersi al tavolo delle trattative, la base di partenza non sarebbe inferiore ai 25 milioni di euro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
