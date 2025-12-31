Calciomercato Juve | dove va Adzic? Tutti i club interessati al prestito del montenegrino che è in partenza

Il calciomercato della Juventus si concentra sul futuro di Adzic, il giovane montenegrino in partenza durante la sessione di gennaio. Diversi club hanno mostrato interesse per il prestito del calciatore, che cerca spazio e opportunità di crescita altrove. La decisione sulla destinazione dipenderà dalle trattative e dalle valutazioni tecniche, in un contesto di mercato che vede il club valutare le migliori soluzioni per lo sviluppo del giocatore.

nella sessione di gennaio. La Juventus ha aperto alla possibilità di una cessione a titolo temporaneo per Vasilije Adži?, il talento montenegrino classe 2006 acquistato nell’estate del 2024 dal Budu?nost Podgorica. Nonostante l’investimento iniziale di circa 5,3 milioni di euro (cifra che può salire con i bonus) e il gol decisivo segnato contro l’Inter, il diciannovenne ha faticato a trovare continuità nelle gerarchie di Luciano Spalletti, collezionando finora pochissime presenze da titolare. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

