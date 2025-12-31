Calciomercato invernale nei dilettanti

Il calciomercato invernale nei dilettanti si conclude spesso con acquisti strategici e opportunità di rinforzo. A Forte dei Marmi, il Real Forte Querceta ha colto l’occasione per rafforzare la rosa, sperando di ottenere risultati positivi nella seconda parte della stagione. In un periodo di cambiamenti, le mosse delle squadre rappresentano un elemento importante per il proseguimento del campionato e la lotta per la salvezza.

FORTE DEI MARMI Nel giorno prima di San Silvestro. il Real Forte Querceta si è regalato un Silvestro nel quale riporre tante delle sue speranze salvezza. Torna infatti a vestire il bianconerazzurro Silvestro Geraci, che dal "Necchi-Balloni" era passato molte stagioni fa. In Eccellenza infatti ieri il Real FQ ha piazzato un grande colpo offensivo ingaggiando Geraci dall'Antella (nel girone B dell'Eccellenza Toscana). Il 28enne forte attaccante nella scorsa stagione si divise tra Valentino Mazzola (sempre nel girone B di Eccellenza) e Fezzanese in Serie D. In precedenza era al Camaiore, con cui segnò parecchio in Eccellenza.

