Calciomercato Inter torna la suggestione Chiesa | Chivu può convincerlo a fare il quinto a tutta fascia!

Sul fronte del calciomercato dell’Inter, torna l’interesse per Federico Chiesa. La possibilità di convincerlo a ricoprire il ruolo di quinto a tutta fascia è al centro delle discussioni, con Chivu considerato una figura chiave nel processo di persuasione. L’obiettivo resta rafforzare la rosa con un esterno di qualità, puntando a migliorare le opzioni offensive e di spinta sulla fascia.

Mentre i riflettori sono puntati sul possibile ritorno di Joao Cancelo, il mercato dell' Inter potrebbe regalare un colpo di scena ancora più clamoroso per la corsia destra. Secondo un'indiscrezione lanciata dal quotidiano Libero, la dirigenza di Viale della Liberazione sta valutando con attenzione la situazione di Federico Chiesa. L'esterno offensivo della Nazionale, trasferitosi al Liverpool, è finito ai margini del progetto tecnico di Arne Slot: i numeri citati dalla testata sono impietosi, con appena 392 minuti giocati complessivamente e una sola presenza da titolare in Premier League.

