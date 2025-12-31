L'Inter ha avviato i primi contatti per un possibile ritorno di Joao Cancelo in Italia. La società nerazzurra valuta l’opportunità di rafforzare le fasce con un giocatore di esperienza internazionale. Sono in corso sondaggi preliminari per valutare le condizioni e le opportunità di un eventuale trasferimento. La trattativa, ancora in fase embrionale, potrebbe rappresentare un'opzione per l’organico della squadra nel prossimo mercato.

Inter News 24 Calciomercato Inter, i nerazzurri valutano un profilo di esperienza internazionale per le corsie esterne: avviati i primi sondaggi per Cancelo. Il calciomercato dell’Inter entra nel vivo anche sul fronte dei nomi di grande esperienza. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, il club nerazzurro ha avviato i primi contatti esplorativi per João Cancelo, esterno classe 1994 attualmente in uscita dall’ Al-Hilal. Il laterale portoghese, capace di giocare su entrambe le fasce e anche da esterno a tutta corsia, viene considerato un profilo ideale per aumentare qualità, esperienza internazionale e soluzioni tattiche. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Calciomercato Inter, primi contatti per Cancelo: ritorno in Italia possibile

Leggi anche: Joao Cancelo torna alla Juve? Contatti nelle ultime 48 ore: si studia un possibile prestito. Occhio all’Inter

Leggi anche: Calciomercato Inter LIVE: pazza idea Cancelo, occhio al ritorno di fiamma per Ederson

