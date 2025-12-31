Calciomercato Inter Cancelo sì o no? I tifosi hanno già scelto

Il calciomercato dell’Inter riaccende il dibattito su Joao Cancelo. Dopo aver già vestito la maglia nerazzurra nella stagione 2017/2018, il portoghese torna alla ribalta come possibile rinforzo. La sua esperienza e versatilità lo rendono un’opzione interessante per la squadra, ma resta da capire se l’operazione si concretizzerà. I tifosi sono già in attesa di sviluppi, affrontando con attenzione questa possibile scelta di mercato.

Il portoghese ha rotto con Inzaghi e ha già indossato la maglia nerazzurra nella stagione 20172018 Cancelo torna di moda per le società italiane. Dopo i problemi con Inzaghi, confermati anche persone vicine al portoghese, il giocatore si è offerto per un ritorno in Italia. (AnsaFoto) – Calciomercato.it L’Inter è interessata, ne abbiamo parlato su INTER ZONE lunedì, e l’ipotesi stuzzica molto la tifoseria. Resta però da capire il nodo relativo all’ingaggio e capire come l’Inter potrebbe accontentare il giocatore. Anche la Juve avrebbe manifestato un interesse, mentre all’estero si sarebbero mosso dei club spagnoli. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

