Calciomercato Inter Cancelo sì o no? I tifosi hanno già scelto
Il calciomercato dell’Inter riaccende il dibattito su Joao Cancelo. Dopo aver già vestito la maglia nerazzurra nella stagione 2017/2018, il portoghese torna alla ribalta come possibile rinforzo. La sua esperienza e versatilità lo rendono un’opzione interessante per la squadra, ma resta da capire se l’operazione si concretizzerà. I tifosi sono già in attesa di sviluppi, affrontando con attenzione questa possibile scelta di mercato.
Il portoghese ha rotto con Inzaghi e ha già indossato la maglia nerazzurra nella stagione 20172018 Cancelo torna di moda per le società italiane. Dopo i problemi con Inzaghi, confermati anche persone vicine al portoghese, il giocatore si è offerto per un ritorno in Italia. (AnsaFoto) – Calciomercato.it L’Inter è interessata, ne abbiamo parlato su INTER ZONE lunedì, e l’ipotesi stuzzica molto la tifoseria. Resta però da capire il nodo relativo all’ingaggio e capire come l’Inter potrebbe accontentare il giocatore. Anche la Juve avrebbe manifestato un interesse, mentre all’estero si sarebbero mosso dei club spagnoli. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
Leggi anche: Rivoluzione Inter: i tifosi hanno scelto Lautaro
Leggi anche: Calciomercato Inter, Joao Cancelo si libera a zero. Ma lo stipendio…
Mercato Inter, bomba di Fabrizio Romano: ecco cosa sta succedendo con Cancelo - Arrivano novità importanti su Joao Cancelo, parla Fabrizio Romano: l'esterno può davvero tornare all'Inter? spaziointer.it
Cancelo-Inter, sì con lo scambio: Inzaghi ritrova il suo pupillo - Cancelo è uno dei calciatori di maggiore qualità sulla fascia destra: l'Inter può tentare il grande colpo con uno scambio ... calciomercatonews.com
Cancelo utile all’Inter? “Può risolvere quasi tutti i problemi. Fantasia, tecnica e assist” - Secondo La Gazzetta dello Sport, l'arrivo di Cancelo aumenterebbe il potenziale dell'Inter che tornerebbe a spingere anche a destra ... msn.com
Mercato Inter, si pensa al rinnovo di un big #calciomercato #seriea #inter - facebook.com facebook
#Calciomercato #maignan Milan-Inter: le clamorose voci sul futuro di Magic Mike - Rumor x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.