Calciomercato Bologna Dominguez verso l’addio? Sull’esterno argentino una fila mondiale | dall’Argentina alla Francia attirato l’interesse di diversi club

Il calciomercato del Bologna potrebbe vedere l’uscita di Dominguez. L’esterno argentino, infatti, è nel mirino di diversi club sia in Argentina che in Francia. La situazione lascia aperte diverse possibilità per il futuro del giocatore e del club, mentre si attendono sviluppi nelle prossime settimane.

Calciomercato Bologna: Dominguez e Fabbian si giocano il futuro in rossoblù - Calciomercato Bologna: Dominguez e Fabbian si giocano il futuro in rossoblù Il Calciomercato Bologna entra nel vivo e pone interrogativi importanti sul futuro di due giovani protagonisti della rosa: B ... calcionews24.com

Dopo la Supercoppa, per il Bologna in riserva di energie c'è il mercato: primo obiettivo un difensore. Può partire Dominguez. - A gennaio i rossoblù cercano un difensore visti gli straordinari chiesti a Heggem e Lucumi. msn.com

#Sassuolo, #Carnevali: " #Inter e #Bologna seguono #Muharemovic" #SkySport #SkyCalciomercato #Calciomercato x.com

#Calciomercato #Bologna: rispunta anche il talento della #Lazio, ma c’è un problema - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.