Calciomercato Bologna Dominguez verso l’addio? Sull’esterno argentino una fila mondiale | dall’Argentina alla Francia attirato l’interesse di diversi club
Il calciomercato del Bologna potrebbe vedere l’uscita di Dominguez. L’esterno argentino, infatti, è nel mirino di diversi club sia in Argentina che in Francia. La situazione lascia aperte diverse possibilità per il futuro del giocatore e del club, mentre si attendono sviluppi nelle prossime settimane.
Calciomercato Bologna, Dominguez verso l'addio? Sull'esterno argentino tre diversi club tra Argentina e Francia. Può salutare a gennaio Il Bologna si prepara a una sessione di mercato invernale all'insegna della prudenza, ma con grande attenzione alle occasioni. Come evidenzia Il Resto del Carlino, ogni eventuale innesto sarà subordinato alle cessioni, con la dirigenza pronta a
