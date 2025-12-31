calcio serie c il grifo continua a fare muro vossi in visita alla squadra

Il Perugia Calcio, impegnato nel campionato di Serie C, continua a rafforzare la propria difesa. Nel frattempo, arrivano aggiornamenti sulla situazione di Javier Faroni, il quale, dopo la revoca del divieto di espatrio, potrà lasciare l’Argentina e tornare in Italia. La squadra si prepara alla prossima sfida, mantenendo alta la concentrazione e la determinazione.

Dall'Argentina arrivano altre novità riguardo la vicenda che ha coinvolto Javier Faroni. Al presidente è infatti stato revocato il divieto di espatrio e potrà dunque lasciare l'Argentina ed eventualmente tornare a Perugia. Sussiste però un ordine di comparizione davanti al giudice per il prossimo. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

