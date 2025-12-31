Calcio Napoli Oriali | Siamo una famiglia Lavoro sacrificio e orgoglio hanno fatto la differenza

Oriali, responsabile del primo team del Calcio Napoli, ha sottolineato l’importanza del gruppo come famiglia, evidenziando come lavoro, sacrificio e orgoglio abbiano contribuito ai successi della squadra. Intervistato da Radio CRC, ha parlato della vittoria in Supercoppa, della fiducia in Conte e ha condiviso un messaggio alla città, indicando che il percorso intrapreso rappresenta solo il punto di partenza per ulteriori traguardi.

