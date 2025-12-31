Calcio Modric | Al Milan si gioca solo per vincere

Luka Modric, arrivato in Italia con l’etichetta di veterano, si è rapidamente affermato come figura chiave nel Milan di Allegri. Il centrocampista croato, nonostante le aspettative legate alla fase finale della carriera, ha dimostrato grande determinazione e leadership, sottolineando che nel club rossonero l’obiettivo è sempre il massimo risultato, ovvero vincere. La sua esperienza si integra con il desiderio di successo della squadra, mantenendo un approccio sobrio e concentrato.

Roma, 31 dic. (askanews) – E' arrivato con l'etichetta del giocatore ormai a fine carriera. Dopo pochi mesi dall'approdo in Italia Luka Modric si è invece preso il ruolo del protagonista nel Milan di Massimiliano Allegri che viaggia a ritmo scudetto. Al Corriere della Sera ha voluto raccontare questo momento della stagione e della sua carriera per certi versi inatteso anche per lui: "La vita ti sorprende sempre. Succedono cose che non avresti mai creduto possibili. Ero convinto di chiudere la carriera nel Real Madrid, invece. Questo però l'ho sempre pensato: se avessi mai avuto un'altra squadra, sarebbe stata il Milan.

