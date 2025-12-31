Calcio in miniatura tornei di fine e inizio anno per l’atleta ternano Marco Perotti

Il calciotto in miniatura torna con i tornei di fine e inizio anno, tra cui l’evento di L’Aquila del 26 dicembre. Marco Perotti, atleta di Terni, si è distinto nel Boxing Day, ottenendo un secondo posto nella categoria silver. A completare il podio, il fratello Simone ha conquistato il terzo nella categoria gold. Questa competizione rappresenta un momento importante nel calendario sportivo locale, valorizzando le giovani promesse del calcio in miniatura.

L’atleta ternano Marco Perotti conclude il 2025 con un secondo posto nella categoria silver nel Boxing day del 26 dicembre a L’Aquila in Abruzzo, mentre il fratello Simone Perotti conquista il terzo posto nella categoria gold. Al Boxing day di Roma Perotti si ferma invece agli ottavi di finale. 🔗 Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - Calcio in miniatura, tornei di fine e inizio anno per l’atleta ternano Marco Perotti Leggi anche: Subbuteo tradizionale, il ternano Marco Perotti protagonista al Boxing Day di Roma Leggi anche: Teatro Mazzacorati 1763: gli appuntamenti di fine e inizio anno Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Un fine settimana di calcio giovanile con il 1° Torneo “Città di Montevarchi” - Arezzo, 18 settembre 2025 – Un fine settimana di calcio giovanile con il 1° Torneo “Città di Montevarchi”. lanazione.it Calcio, portiere 13enne picchiato dal papà di un avversario: il video dell'aggressione in campo - Dopo l'episodio dell'aggressione, avvenuto durante un torneo giovanile in Piemonte, la società del giovane calciatore ha deciso di ritirarsi della ... rainews.it * SERATA DI SUBBUTEO CALCIO IN MINIATURA A TERNI , MARTEDI 23 DICEMBRE 2025. . - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.