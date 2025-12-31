Calcio Allarme Lukaku | rientro rinviato di 2-3 settimane
Romelu Lukaku, attaccante del Napoli, dovrà ancora aspettare prima di tornare in campo. Il suo rientro, previsto inizialmente, è stato posticipato di 2-3 settimane a causa di un infortunio. La sua assenza influenzerà le prossime partite contro Lazio e Inter, creando incertezza sulla composizione della squadra nel breve termine.
Roma, 31 dic. (askanews) – Brutte notizie per il Napoli sul fronte Romelu Lukaku. L’attaccante belga non sarà disponibile né per la sfida con la Lazio né per quella contro l’Inter: il rientro slitta ancora. A oltre quattro mesi dall’infortunio rimediato il 14 agosto in ritiro, la “lesione di alto grado del retto femorale della coscia sinistra” continua a richiedere prudenza. Secondo le valutazioni dello staff medico, serviranno altre due o tre settimane prima di ipotizzare un ritorno in campo. La convocazione per Riyad si è rivelata una falsa speranza: forzare non è consigliabile e il recupero procede con cautela. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
