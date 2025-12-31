Calcio a cinque Coppa di serie C1 Nel weekend la Final Four al PalaMarabini

Nel weekend si svolge al PalaMarabini di San Martino in Strada la Final Four della Coppa di Serie C1 di calcio a cinque. L’evento, che vede protagoniste le migliori squadre della categoria, si svolge sabato e domenica presso il palazzetto Luigi Marabini. La competizione rappresenta un importante momento di confronto e crescita per le squadre partecipanti, offrendo un’opportunità di visibilità e sviluppo del calcio a cinque regionale.

Una Final Four di prestigio per il Forlì Calcio a Cinque. Sabato e domenica, presso il palazzetto Luigi Marabini di San Martino in Strada, si gioca la fase finale della coppa Emilia-Romagna di calcio a cinque riservata alle squadre di C1. A far gli onori di casa il quintetto biancorosso (foto), che si giocherà l'ambito trofeo con Montale Modena, DueG Parma e Futsal Gatteo. Sabato, alle 15 primo match per l'accesso alla finalissima tra Montale e DueG Parma; alle 17 la seconda semifinale, il derby romagnolo fra Forlì Calcio 5 e Futsal Gatteo. La finale domenica alle 15. Il regolamento prevede l'esecuzione diretta dei calci di rigore nel caso di parità al termine dei tempi regolamentari in semifinale, mentre in finale vi saranno due tempi supplementari, da 5 minuti, e poi eventualmente i tiri dal dischetto.

