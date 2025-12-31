Calcio a 5 | con Simona Marinelli e Lorenzo Pizza 135 persone nella chiesa del porto per un movimento che punta sull’identità cittadina Commozione e solidarietà | è la grande famiglia Italservice

Alla chiesa del Porto, oltre 130 persone hanno partecipato a una cena dedicata al settore giovanile dell'Italservice, con Simona Marinelli e Lorenzo Pizza. Un momento di convivialità che rafforza l’identità cittadina e il senso di comunità, sottolineando i valori di solidarietà e appartenenza della grande famiglia Italservice. Un’occasione di condivisione che chiude il 2025 con spirito di unità e collaborazione.

È stata una cena di famiglia extra large quella con cui l’Italservice ha chiuso il 2025. Domenica sera alla chiesa del Porto sono state 135 le persone coinvolte nella cena dedicata al settore giovanile. Un calore, quello offerto dalle famiglie dei giovani tesserati Italservice, che è arrivato dritto al cuore della dirigenza. A commuoversi sia la presidente Simona Marinelli che il marito, nonché amministratore delegato, Lorenzo Pizza. Una serata che ha reso la società ancora più orgogliosa della scelta compiuta in estate, ovvero quella di puntare su un organico formato perlopiù da giocatori pesaresi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

