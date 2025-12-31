Calano le temperature | sarà un Capodanno sotto zero
Le temperature si abbassano in vista del Capodanno, con un calo termico previsto per oggi, 31 dicembre. A causa delle correnti artiche in transito verso i Balcani, le temperature minime scenderanno anche sotto gli zero, segnando un inizio d’anno caratterizzato da clima freddo. È importante essere preparati alle condizioni meteorologiche più rigide per affrontare al meglio l’ultimo giorno dell’anno.
Capodanno sotto zero. Come da previsioni dei giorni scorsi, nella giornata di oggi, 31 dicembre, è in atto un sensibile calo termico, per via di correnti artiche in transito verso i Balcani, che porterà le temperature minime anche sotto gli 0° C.Ciò accadrà in diverse località del territorio. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
