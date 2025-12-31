Cala il sipario sul 2025 l’anno del lungo addio a indimenticabili attori e icone della tv di sempre dalla Cardinale a BB Tutti i divi scomparsi

Con la fine del 2025 si chiude un anno di ricordi e di addii a figure iconiche del cinema e della televisione. Tra queste, attori e attrici che hanno segnato generazioni, lasciando un’eredità indelebile nel cuore di molti. È un momento di riflessione sul valore di queste personalità e sul loro contributo alla cultura popolare, che resterà vivo nel tempo.

Cala il sipario sul 2025, l'anno del lungo addio a indimenticabili attori del grande schermo e alle icone della tv di sempre, protagonisti di un immaginario collettivo intramontabile. Si chiude una stagione che definire "di transizione" sarebbe riduttivo. Il 2025 rimarrà impresso nella memoria collettiva come il tempo del grande distacco, un lungo e doloroso addio a figure simbolo che non hanno solo scritto la storia dello spettacolo e della cultura. Ma hanno costruito l'identità culturale di intere generazioni. Se ne vanno i volti di un cinema che non esiste più. Le voci che hanno scandito i nostri sabato sera e i maestri che hanno elevato l'intrattenimento televisivo e la poetica musicale a forma d'arte.

