Un uomo di 60 anni di Ascoli Piceno è stato coinvolto questa mattina in un grave incidente domestico, durante il quale è caduto e ha battuto la testa. Le sue condizioni sono apparse subito severe, richiedendo l’intervento dei soccorsi. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

Ascoli, 31 dicembre 2025 – Un uomo di 60 anni di Ascoli Piceno è rimasto coinvolto questa mattina in un gravissimo incidente domestico. Stava effettuando un lavoro all’interno di un immobile in località Fosso Riccione, lungo la Salaria fra Ascoli e Castel di Lama, quando ha perso l’equilibrio ed è caduto a terra sul pavimento. Un impatto violento che gli ha causato un gravissimo trauma cranico a causa del quale ha perso immediatamente conoscenza. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che, alla luce della gravità delle condizioni del 60enne, hanno disposto il suo trasferimento in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette ad Ancona. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cade e batte la testa, gravissimo un 60enne

Leggi anche: Cade da un cestello a 3 metri d’altezza e batte la testa nel Bresciano: gravissimo operaio di 25 anni

Leggi anche: Cade dal monopattino e batte la testa: è grave in ospedale

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Incidente in bicicletta, 60enne cade e batte la testa: è gravissimo. I vigili cercano testimoni, potrebbe averlo urtato un altro ciclista; Gavardo, bimbo di 10 anni cade dal monopattino ed è investito da un’auto: gravissimo in ospedale; Perde il controllo dell'auto e cappotta nel fossato: conducente ferito; Spari contro i ciclisti della Padovani, preso il responsabile: è un 25enne. La pistola era nascosta nella Bmw.

Cade dalla scala e batte la testa a terra: paura al camping, gravissimo un uomo di 61 anni a Senigallia - SENIGALLIA Grave infortunio ieri mattina in un campeggio del lungomare Da Vinci, al Ciarnin, dove un uomo di 61 anni è caduto da una scala battendo la testa. corriereadriatico.it

Incidente in bicicletta, 60enne cade e batte la testa: è gravissimo. I vigili cercano testimoni, potrebbe averlo urtato un altro ciclista - Gravissimo incidente nel pomeriggio del giorno di Natale a Verona: un ciclista di 60 anni è caduto mentre viaggiava su una bicicletta elettrica lungo la posta ciclabile ed ... msn.com

Gavardo, bimbo di 10 anni cade dal monopattino ed è investito da un’auto: gravissimo in ospedale - A Chiari feriti due ragazzi di 13 e 16 anni che si sono scontrati con la loro tavola elettrica con una vettura ... msn.com