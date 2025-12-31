Cadavere di un giovane nel Veneziano ha una ferita d' arma da fuoco alla tempia

Oggi a Mira, nel Veneziano, è stato rinvenuto il corpo di un giovane, stimato tra i 25 e i 30 anni, in un campo. La vittima presenta una ferita d’arma da fuoco alla tempia. Le autorità sono intervenute per avviare le indagini e stabilire le cause del decesso. La scoperta ha suscitato attenzione nella comunità locale e sarà oggetto di approfondimenti da parte delle forze dell’ordine.

