Cadavere con ferita alla tempia trovato in un fossato | si indaga per omicidio

Un giovane tra i 25 e i 30 anni è stato trovato senza vita in un fossato a Mira, Venezia. La vittima presentava una ferita alla tempia e si indaga per chiarire le cause del decesso, ipotizzando un possibile omicidio. La polizia sta conducendo le verifiche necessarie per ricostruire l’accaduto e identificare eventuali responsabili.

Mira (Venezia), 31 dicembre 2025 — Un corpo senza vita, quello di un giovane di età apparente compresa tra i 25 e i 30 anni, è stato rinvenuto nella tarda mattinata di oggi in un’area agricola del territorio comunale di Mira, nella frazione di Malcontenta, in provincia di Venezia. Il ritrovamento ha immediatamente fatto scattare l’allarme e l’intervento delle forze dell’ordine: si procede per l'ipotesi del reato di omicidio. La zona in cui è stato visto il corpo è a pochi chilometri di distanza dalla zona industriale di Porto Marghera e dal terminal di Fusina, in una vasta proprietà agricola incolta, lontana da edifici. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cadavere con ferita alla tempia trovato in un fossato: si indaga per omicidio Leggi anche: Mistero a Venezia: trovato un cadavere con una ferita alla tempia Leggi anche: Venezia, trovato cadavere di giovane in un campo: ha una ferita alla tempia Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Venezia, trovato il cadavere di un giovane con una ferita alla tempia; Cadavere di un giovane nel veneziano, ha una ferita alla tempia; Giovane 26enne trovata morta in casa dalla madre: indagini in corso a Siena; Ragazze cinesi insultate alla pista di pattinaggio da giovani stranieri: «Ci chiamavano con tono spregiativo sushi». La denuncia su.... Trovato il cadavere di un giovane nel Veneziano: ha una ferita alla tempia, i carabinieri indagano per omicidio - 30 anni, è stato trovato stamani in un campo a Mira, comune della provincia di Venezia. gazzettadiparma.it

Giovane trovato morto con una ferita di arma da fuoco alla tempia - Si procede per l'ipotesi di reato di omicidio dopo il rinvenimento del cadavere di un giovane uomo con una ferita di arma da fuoco alla tempia, avvenuto nel primo pomeriggio di oggi a Mira (Venezia), ... ansa.it

Trovato il cadavere di un giovane con una ferita alla tempia a Mira (Venezia), corpo scoperto da un passante - Nel comune della provincia di Venezia è stato rinvenuto il corpo di un giovane sui 25 anni, l'ipotesi è che sia stato ucciso da un'arma da fuoco ... virgilio.it

Cadavere di un uomo in un campo: ha una ferita da proiettile sulla testa. L'arma non è stata trovata, si procede per omicidio - facebook.com facebook

Trovato cadavere nel Veneziano con una ferita da arma da fuoco x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.