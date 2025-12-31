Caccia all’uomo nei video con Aurora | magro capelli ricci corti e un giubbino scuro la seguiva sul marciapiedi

Nella notte tra domenica e lunedì, lungo via Paruta a Milano, si è verificata una scena di caccia all’uomo. Aurora, riconoscibile per il suo giubbino scuro, i capelli ricci corti e il fisico magro, la seguiva sul marciapiedi stretto di una strada privata. L’episodio si è svolto in un contesto di particolare semplicità urbana, con un passaggio limitato tra il muro e le auto parcheggiate.

Milano – Nella notte tra domenica e lunedì, siamo sul marciapiedi laro civici pari di via Paruta. Un marciapiedi molto stretto in una stradina privata: ci passa giusto una persona tra il muro e le auto parcheggiate. La telecamera riprende due sagome in fila indiana: lei è davanti come a fare strada verso un luogo che conosce già; lui è pochi centimetri più indietro, ma niente nei filmati fa pensare che la stia minacciando o che la stia costringendo a fare qualcosa contro la sua volontà. Un’ora dopo, o forse più, l’uomo esce da solo e sparisce nel nulla. Aurora Livoli, le tracce e i sospetti: i video, l’uomo con il giubbotto scuro, il cellulare sparito e le ultime telefonate La ragazza trovata senza vita la mattina dopo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

