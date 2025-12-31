Caccia all’uomo filmato con Aurora | magro capelli ricci corti e un giubbino scuro la seguiva sul marciapiedi

Nella notte tra domenica e lunedì, lungo un marciapiede stretto in via Paruta a Milano, è stato filmato un uomo in fuga, descritto come magro, con capelli ricci corti e indossante un giubbino scuro, mentre seguiva una donna. L’episodio si è verificato in una zona privata, caratterizzata da un marciapiede angusto tra il muro e le auto parcheggiate.

Milano – Nella notte tra domenica e lunedì, siamo sul marciapiedi laro civici pari di via Paruta. Un marciapiedi molto stretto in una stradina privata: ci passa giusto una persona tra il muro e le auto parcheggiate. La telecamera riprende due sagome in fila indiana: lei è davanti come a fare strada verso un luogo che conosce già; lui è pochi centimetri più indietro, ma niente nei filmati fa pensare che la stia minacciando o che la stia costringendo a fare qualcosa contro la sua volontà. Un’ora dopo, o forse più, l’uomo esce da solo e sparisce nel nulla. Aurora Livoli, le tracce e i sospetti: i video, l’uomo con il giubbotto scuro, il cellulare sparito e le ultime telefonate La ragazza trovata senza vita la mattina dopo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

