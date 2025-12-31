Buon anno dal Fatto! Siamo un giornale indipendente, sostenuto dalla fiducia dei nostri lettori. In un momento di sfide per l’editoria e la libertà di stampa, riteniamo fondamentale riconoscere il ruolo di chi ci legge. La nostra forza risiede nella vostra partecipazione, che permette a un quotidiano libero come il nostro di continuare a informare con imparzialità e responsabilità.

Care navigatrici, cari navigatori, in un periodo difficile per l’editoria, per la libertà di stampa e di parola c’è un modo semplice per misurare la salute di un giornale: capire quanta parte del suo destino dipende dai lettori e quanta dai poteri che dovrebbe controllare. Per questo oggi ci sentiamo in dovere di iniziare questa lettera di fine anno con un ringraziamento, anzi con un “grazie di cuore”. Perché anche nel 2025 il nostro destino è dipeso soltanto da voi. A dirlo sono i fatti e non le opinioni. I 41mila abbonati al giornale digitale, gli oltre 20mila sostenitori, i 2 milioni e 31mila utenti unici che ogni giorno navigano il sito fanno del nostro quotidiano il terzo giornale più letto in Italia nella versione digitale e sull’online. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Buon anno dal Fatto! Siamo un giornale libero grazie a voi lettori

Leggi anche: “Un augurio di buon anno a tutti i lettori e alla redazione del vostro fantastico giornale“

Leggi anche: Un anno di verità. Buon Natale dal Fatto

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Un anno di verità. Buon Natale dal Fatto; Buon anno 2026!; Auguri di buon anno 2026: le migliori frasi e immagini da inviare; Buon Natale 2025: 30 frasi pronte da inviare per fare gli auguri.

Le più belle frasi di auguri di Buon Anno - Grazie alle più belle frasi per un felice anno nuovo, augurare 365 giorni di felicità a chi ci sta intorno sarà ancora più facile! bimbisaniebelli.it