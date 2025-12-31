Buon anno dal Fatto! Siamo un giornale libero grazie a voi lettori
Buon anno dal Fatto! Siamo un giornale indipendente, sostenuto dalla fiducia dei nostri lettori. In un momento di sfide per l’editoria e la libertà di stampa, riteniamo fondamentale riconoscere il ruolo di chi ci legge. La nostra forza risiede nella vostra partecipazione, che permette a un quotidiano libero come il nostro di continuare a informare con imparzialità e responsabilità.
Care navigatrici, cari navigatori, in un periodo difficile per l’editoria, per la libertà di stampa e di parola c’è un modo semplice per misurare la salute di un giornale: capire quanta parte del suo destino dipende dai lettori e quanta dai poteri che dovrebbe controllare. Per questo oggi ci sentiamo in dovere di iniziare questa lettera di fine anno con un ringraziamento, anzi con un “grazie di cuore”. Perché anche nel 2025 il nostro destino è dipeso soltanto da voi. A dirlo sono i fatti e non le opinioni. I 41mila abbonati al giornale digitale, gli oltre 20mila sostenitori, i 2 milioni e 31mila utenti unici che ogni giorno navigano il sito fanno del nostro quotidiano il terzo giornale più letto in Italia nella versione digitale e sull’online. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Leggi anche: “Un augurio di buon anno a tutti i lettori e alla redazione del vostro fantastico giornale“
Leggi anche: Un anno di verità. Buon Natale dal Fatto
Un anno di verità. Buon Natale dal Fatto; Buon anno 2026!; Auguri di buon anno 2026: le migliori frasi e immagini da inviare; Buon Natale 2025: 30 frasi pronte da inviare per fare gli auguri.
Le più belle frasi di auguri di Buon Anno - Grazie alle più belle frasi per un felice anno nuovo, augurare 365 giorni di felicità a chi ci sta intorno sarà ancora più facile! bimbisaniebelli.it
Auguri di buon anno nuovo 2026: frasi e filastrocche/ “Che sia un anno da togliere il fiato” - Auguri di buon anno nuovo 2026: ecco un mini elenco di frasi speciali per il 31 dicembre, la giornata di domani: buona lettura ... ilsussidiario.net
Buon anno 2026: frasi e immagini per i vostri auguri da mandare stasera su WhatsApp - Buon anno 2026: frasi e immagini per i vostri auguri su WhatsApp da mandare oggi, mercoledì 31 dicembre 2025, o domani, 1 gennaio 2026 ... tpi.it
26 anni di consigli aziendali brutalmente onesti in 3 ore
Buon anno a chi lotta. Buon anno anche a voi, prendendo esempio dal nostro orgoglio Rosanna Banfi. Lei che ha guardato la morte negli occhi e non ha mai abbassato lo sguardo. Lei che non si è lasciata sconfiggere, che ha combattuto e vinto per ben due v - facebook.com facebook
Sinner, il video degli auguri di buon anno: "2025 stagione di grandi insegnamenti" #SkySport #SkyTennis x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.