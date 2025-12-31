Buon anno 2026 | frasi immagini e auguri da inviare su WhatsApp per iniziare l’anno

Auguri di buon anno 2026. In questo momento di passaggio tra il vecchio e il nuovo, è possibile condividere pensieri e immagini che esprimono speranza e buon auspicio. Su WhatsApp, è semplice inviare messaggi e auguri sobri, per iniziare il 2026 con parole sincere e sincere emozioni. Un modo discreto per rinnovare i sentimenti e augurare un anno di serenità a chi ci sta vicino.

