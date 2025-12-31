Buon anno 2026 | frasi e immagini per i vostri auguri da mandare stasera su WhatsApp

Ecco alcune idee di frasi e immagini per inviare auguri di buon anno 2026 su WhatsApp. Con l’arrivo del nuovo anno, è il momento di condividere messaggi sinceri e semplici per augurare un 2026 ricco di serenità e soddisfazioni. Scopri le proposte più adatte per i tuoi auguri, da inviare stasera ai tuoi cari, amici e colleghi.

Buon anno 2026: frasi e immagini per i vostri auguri da mandare su WhatsApp. BUON ANNO 2026 FRASI IMMAGINI AUGURI – Il 2026 è finalmente arrivato: stanotte – mercoledì 31 dicembre 2025 – saluteremo l'anno vecchio per far posto al nuovo. Il tutto con la speranza che sia migliore di quello che si sta chiudendo. Moltissimi di noi nelle prossime ore riceveranno tanti messaggi di auguri a cui dovranno rispondere. Siete a corto di idee? Non sapete che rispondere? Niente panico, questo articolo potrebbe fare al caso vostro. Abbiamo raccolto alcune frasi utili per i vostri auguri di buon anno 2026. Eccole: Per mettere fine a qualcosa di vecchio, dobbiamo iniziare una cosa nuova, augurandoti un cuore pieno di gioia anche se le parole qui sono poche.

