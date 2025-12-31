Buon 2026 dalla Fratellanza Militare di Firenze Il video-spettacolo

Auguri di buon 2026 dalla Fratellanza Militare di Firenze. In questo video, vengono mostrate immagini aeree della città per celebrare l’inizio del nuovo anno. Un momento per condividere con la comunità un saluto semplice e rispettoso, attraverso una panoramica che valorizza il patrimonio e la storia di Firenze. Un pensiero dedicato a tutti coloro che vivono e amano questa città, con l’auspicio di un anno di pace e serenità.

