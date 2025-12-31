Buon 2026 dalla Fratellanza Militare di Firenze Il video-spettacolo
Auguri di buon 2026 dalla Fratellanza Militare di Firenze. In questo video, vengono mostrate immagini aeree della città per celebrare l’inizio del nuovo anno. Un momento per condividere con la comunità un saluto semplice e rispettoso, attraverso una panoramica che valorizza il patrimonio e la storia di Firenze. Un pensiero dedicato a tutti coloro che vivono e amano questa città, con l’auspicio di un anno di pace e serenità.
Il video della Fratellanza Militare di Firenze, con le riprese aeree sulal città, per salutare l'arrivo del 2026. Il video è realizzato da Jacopo Bianchi videomaker e pilota drone certificato. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Cari Fratelli e Sorelle buon fine anno. Più sorrisi, nell’anno nuovo, più abbracci calorosi e gesti di fratellanza per rendere ogni giorno degno di essere vissuto, sempre nel nome del Signore. LEONE XIV - facebook.com facebook
Dal profondo del cuore auguro a tutti voi in famiglia un 2026 all'insegna della salute e dell' amore con la speranza che si possano risvegliare in tutti noi i sentimenti di amicizia e fratellanza che in tanti hanno perso di vista. Buon Anno x.com
