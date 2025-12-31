Buen Camino vola | Zalone batte Benigni e punta a Titanic e Avatar con un incasso clamoroso
La corsa di Buen Camino non accenna a fermarsi; con 34 milioni – e spicci – di euro incassati in una settimana di programmazione, il nuovo film di Checco Zalone ha superato in scioltezza uno dei blockbuster nostrani più fruttuosi di sempre, La vita è bella di Roberto Benigni, che all’epoca dell’uscita si fermò a soli 31 milioni di euro (ricalcolati dall’incasso originale in lire, attestatosi a circa 92 miliardi ). La prossima tappa lungo il cammino trionfale di Zalone sarà C’è ancora domani, di Paola Cortellesi (36 milioni) e Il re leone in live action (37 milioni); ancora lontane, ma perfettamente a portata, con l’imminente weekend di Capodanno, le performance di Titanic (51 milioni), e del primo Avatar (68 milioni). 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it
Come scritto ieri, l’obiettivo di “Buen Camino” al primo giorno feriale di programmazione era che gli incassi si dimezzassero soltanto. Obiettivo raggiunto: ieri ha incassato 3.7m€. Nella classifica di tutti i tempi sale al 13esimo posto, subito dietro “La Vita è Bella x.com
