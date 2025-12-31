La corsa di Buen Camino non accenna a fermarsi; con 34 milioni – e spicci – di euro incassati in una settimana di programmazione, il nuovo film di Checco Zalone ha superato in scioltezza uno dei blockbuster nostrani più fruttuosi di sempre, La vita è bella di Roberto Benigni, che all’epoca dell’uscita si fermò a soli 31 milioni di euro (ricalcolati dall’incasso originale in lire, attestatosi a circa 92 miliardi ). La prossima tappa lungo il cammino trionfale di Zalone sarà C’è ancora domani, di Paola Cortellesi (36 milioni) e Il re leone in live action (37 milioni); ancora lontane, ma perfettamente a portata, con l’imminente weekend di Capodanno, le performance di Titanic (51 milioni), e del primo Avatar (68 milioni). 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Buen Camino vola: Zalone batte Benigni e punta a Titanic e Avatar con un incasso clamoroso

Leggi anche: Checco Zalone ironizza in sala durante Buen Camino: “Non hanno pagato il biglietto”, ma l’incasso ha superato Avatar

Leggi anche: Checco Zalone domina il Natale: “Buen Camino” vola al botteghino e segna il miglior incasso dal 2011

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Checco Zalone, nuovo record a Santo Stefano: Buen Camino vola a 14 mln; Zalone, il suo “Buen Camino” vola al cinema e incassa a Natale 5,6 milioni di euro; “Buen Camino”, incassi da record: Checco Zalone guida il miglior Natale degli ultimi 15 anni; Box office di Santo Stefano, Buen Camino vola oltre i €13 milioni totali al secondo giorno.

Checco Zalone, nuovo record a Santo Stefano: Buen Camino vola a 14 mln - Sale piene, siti in tilt e numeri da record: “Buen Camino”, la nuova commedia di Checco Zalone diretta da Gennaro Nunziante, ha incassato quasi 14 milioni di euro in appena due giorni. tg24.sky.it