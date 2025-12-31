Brozovic Juve Spalletti vuole il regista ex Inter | c’è un ostacolo importante Ecco cosa frena i bianconeri

Spalletti punta a riportare Brozovic alla Juve, ma l'operazione incontra alcune difficoltà. L’ingaggio del centrocampista ex Inter rappresenta un ostacolo significativo, che rende complesso l’accordo tra le parti. Ecco una panoramica sulla situazione attuale e sui principali fattori che frenano il trasferimento.

Brozovic Juve, l’ingaggio del croato è un ostacolo importante da superare: le ultime sulla suggestione a centrocampo. Il mercato della Juventus continua a gravitare attorno a profili di grande esperienza internazionale e Marcelo Brozovic è tornato a essere un nome caldissimo per la mediana bianconera. Il centrocampista classe 1992, attualmente in forza all’ Al Nassr, non è mai uscito dai radar della dirigenza torinese. Secondo quanto riportato da “Sportmediaset”, il calciatore croato rappresenta un tassello che stuzzica profondamente la fantasia di Luciano Spalletti, il quale ha già avuto modo di valorizzarlo e trasformarlo in un regista di caratura mondiale durante il comune trascorso all’Inter. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

