Brindisi al nuovo anno fra valzer e musical

Il nuovo anno a Bergamo si apre con due eventi tradizionali organizzati dalla fondazione Teatro Donizetti. Un brindisi accompagnato dai valzer di Strauss e da un classico del musical, per iniziare il 2026 con musica e atmosfera festosa. Questi appuntamenti rappresentano un’occasione per accogliere il nuovo anno in modo elegante e condiviso, mantenendo viva la tradizione culturale della città.

Un brindisi al nuovo anno con i valzer di Strauss e il musical. La fondazione Teatro Donizetti accoglie il 2026 con due appuntamenti ormai tradizionali. La sera del 31 dicembre (ore 22) al Teatro Donizetti i cantanti e i danzatori della Compagnia Bit presenteranno il musical La Fabbrica dei Sogni, un viaggio nel mondo di Alice, Aladin, Mary Poppins, la Sirenetta, la Bella e la Bestia in compagnia di Oniricus, il Mercante dei Sogni. Uno spettacolo pensato per tutta la famiglia, con incantevoli cambi di costumi, ballato, recitato e cantato dal vivo. Allo scoccare della mezzanotte, brindisi nelle sale storiche del principale teatro cittadino.

