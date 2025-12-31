Brentford-Tottenham | formazioni statistiche e anteprime

Ecco un’analisi dettagliata della partita tra Brentford e Tottenham, con formazioni, statistiche e previsioni. L’articolo, tratto dal sito 101greatgoals, fornisce un’anteprima completa per comprendere meglio le dinamiche e le aspettative di questa sfida di Premier League, offrendo informazioni utili per appassionati e appassionate di calcio.

2025-12-31 14:31:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall'ottimo sito 101greatgoals: Anteprima della partita di Brentford-Tottenham. Thomas Frank ritorna in un ambiente familiare il giorno di Capodanno mentre guida il Tottenham al Gtech Community Stadium per affrontare la sua ex squadra, il Brentford, in Premier League. Il Tottenham ha vinto tranquillamente quando le squadre si sono incontrate nel nord di Londra all'inizio di questo mese, ma un test molto più severo attende a ovest di Londra, dove il Brentford ha preso l'abitudine di produrre prestazioni ad alto punteggio.

Pronostico Brentford vs Tottenham – 1 Gennaio 2026 - Tottenham apre il nuovo anno di Premier League con una sfida interessante in programma il 1 Gennaio 2026 alle 21:00 al Brentford ... news-sports.it

Premier League 2025-2026: Tottenham-Brentford, le probabili formazioni - La partita è in programma alle 16 di sabato ed è valida per la 15esima giornata del massimo campionato inglese ... sportal.it

