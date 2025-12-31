Bremer scrive ai tifosi della Juve | Grazie per avermi sostenuto in questo anno difficile Poi parla così in vista del 2026 – FOTO

Bremer si rivolge ai tifosi della Juventus, ringraziandoli per il sostegno durante un anno complesso. Nel suo messaggio, il difensore evidenzia l'importanza della vicinanza dei tifosi e guarda con fiducia al 2026, sottolineando l’impegno e la volontà di continuare a rappresentare con orgoglio la squadra. Un messaggio di gratitudine e prospettiva, che testimonia il legame tra giocatore e società in un periodo di sfide.

Bremer scrive ai tifosi della Juventus: il difensore saluta il 2025, un anno di resilienza e affetto, e parla così in vista del futuro. Cosa ha scritto. Mentre le lancette dell'orologio corrono veloci verso la conclusione definitiva di questo 2025, è tempo di bilanci profondi e sentiti anche per i protagonisti assoluti del mondo bianconero. Tra i messaggi più significativi e toccanti apparsi nelle ultime ore sui profili social ufficiali, spicca senza dubbio quello di Gleison Bremer. La roccia inamovibile della difesa della Juventus ha voluto affidare a un post su Instagram i suoi pensieri più intimi per chiudere definitivamente un capitolo estremamente complesso e doloroso della sua carriera sportiva.

