Branduardi e la musica estense Uscito l’album presentato a teatro

È disponibile il nuovo album di Angelo Branduardi, parte della serie ‘Futuro Antico IX - Ferrara: la musica alla corte degli Estensi’. Questo progetto, presentato anche a teatro, approfondisce il patrimonio musicale antico italiano ed europeo. La distribuzione, sia fisica che digitale, permette di esplorare questa importante testimonianza culturale, arricchendo la conoscenza delle tradizioni musicali custodite nelle corti storiche dell’Estense.

È disponibile la distribuzione fisica e digitale del nuovo capitolo di ‘Futuro Antico IX - Ferrara: la musica alla corte degli Estensi’, la saga di pubblicazioni fonografiche firmate da Angelo Branduardi volta alla riscoperta del patrimonio musicale antico nazionale ed europeo. La distribuzione fisica dell’album è curata da Universal Music Italia, quella digitale da Pirames International. L’album, presentato l’11 dicembre al teatro Comunale Claudio Abbado per festeggiare i trent’anni di Ferrara Città Unesco, porta l’ascoltatore alla riscoperta di grandi opere nate nel territorio ferrarese, elaborate e adattate per l’occasione nella musica e nel testo da Angelo Branduardi e Luisa Zappa Branduardi ed eseguite con l’Ensemble ‘Scintille di musica’ diretto da Francesca Torelli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Branduardi e la musica estense. Uscito l’album presentato a teatro Leggi anche: Angelo Branduardi alla riscoperta della musica rinascimentale, omaggio alla corte Estense Leggi anche: Branduardi torna a Ferrara: Futuro Antico IX racconta la corte estense Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Branduardi e la musica estense. Uscito l’album presentato a teatro; News All Music News - ANGELO BRANDUARDI FUTURO ANTICO IX Ferrara: la musica alla corte degli Estensi Dal 19 Dicembre distribuzione fisica e digitale dell’album; Angelo Branduardi alla riscoperta della musica rinascimentale omaggio alla corte Estense. Angelo Branduardi 'racconta' Ferrara, la musica alla corte degli Estensi - Ferrara: la musica alla corte degli Estensi', la saga di pubblicazioni fonografiche firmate da Angelo Brandu ... ansa.it

"Ferrara: la musica alla corte degli Estensi" - Dal 19 dicembre è disponibile la copia fisica e digitale del nuovo album di Angelo Branduardi - Dal 19 dicembre 2025 è disponibile la distribuzione fisica e digitale del nuovo capitolo di "Futuro Antico IX - cronacacomune.it

Angelo Branduardi pubblica “Futuro Antico IX – Ferrara: la musica alla corte degli Estensi” - Il nuovo capitolo della celebre saga musicale è da oggi disponibile in formato fisico e digitale. liquidarte.it

https://www.modernews.online/51610_angelo-branduardi-futuro-antico-ix-ferrara-la-musica-alla-corte-degli-estensi/ - facebook.com facebook

Angelo Branduardi 'racconta' Ferrara, la musica alla corte degli Estensi. Nuovo capitolo di 'Futuro Antico IX', alla riscoperta del patrimonio nazionale ed europeo #ANSA x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.