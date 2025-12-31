Botti sequestrati in tutta Italia

Nella cornice delle operazioni di sicurezza in Italia, sono stati sequestrati numerosi ordigni esplosivi in diverse regioni. A Roma, in particolare, è stato scoperto materiale esplosivo nascosto insieme a cocaina, in vista delle festività di Capodanno. Questi interventi testimoniano l’attenzione delle forze dell’ordine nel prevenire rischi e tutelare la sicurezza pubblica durante periodi di alta affluenza.

14.45 A Roma materiale esplosivo nascosto insieme alla cocaina è stato sequestrato in vista del Capodanno. Recuperati 200 chili di botti.La GdF di Reggio Calabria ha trovato circa 3500 kg di artifizi pirotecnici,petardi e bombe carta detenuti e trasportati in maniera illecita,con un elevatissimo potenziale di deflagrazione.A Palermo,come a Lecce sequestrato un ingente quantitativo di materiale pirotecnico illegale. Allerta per le vendite on line di fuochi di artificio, pubblicizzate sui social,tanto da privati che da società. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it Leggi anche: Botti illegali, ingente sequestro delle Fiamme Gialle in tutta Italia: 2400 pezzi nel Sannio Leggi anche: Operazione antidroga in tutta Italia: due arresti a Verona e due cannabis shop sequestrati Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Capodanno senza botti: ordinanze, appelli e sequestri record in tutta Italia; Botti di Capodanno, sequestri in tutta Italia. Rischi anche per gli animali domestici; Fuochi pirotecnici illegali, sequestri per migliaia di chili in tutta Italia; Capodanno e sicurezza: scatta l'allerta sui botti illegali. Maxi sequestri in tutta Italia. I bengala anche nel negozio di abbigliamento. Sequestrate a Lecce 5 tonnellate di botti illegali - Maxi sequestro della Guardia di Finanza di fuochi pirotecnici tra Gallipoli, Galatone, Matino e Lecce. rainews.it

Bomba killer da 11 chili e tonnellate di botti illegali a Catania, arrestati insospettabili imprenditori - 000 kg di fuochi d'artificio illegali e numerosi arresti in tutta Italia. virgilio.it

Festeggia in sicurezza: controlli e sequestri di botti illegali - A Legnano (Milano) i poliziotti del commissariato hanno sequestrato 250 chili di artifizi, di cui 33 di esplosivo, ad un 29enne che li deteneva in assenza delle regolari autorizzazioni, motivo per cui ... poliziadistato.it

Centomila botti sequestrati dalla Guardia di Finanza

Una "bomba" da 11,5 kg tra i botti illegali sequestrati a Catania x.com

#Capodanno 1.600 botti 'Cobra' sequestrati a Napoli e provincia, 3 arresti - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.