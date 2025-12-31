Botti non in regola una bomba carta polvere nera | 72enne denunciato

Durante i controlli in vista del Capodanno, i carabinieri hanno sequestrato materiali illegali e denunciato un uomo di 72 anni a Rapallo, per aver prodotto e venduto botti non conformi e polvere nera. L'operazione rientra nelle attività di prevenzione per garantire la sicurezza durante le festività e ridurre i rischi legati all’uso di dispositivi illegali. Continueranno i controlli per tutelare cittadini e ambiente.

Proseguono i sequestri e le denunce dei carabinieri in vista dei festeggiamenti di Capodanno. Dopo l'episodio dell'uomo che sparava razzi e petardi dalla strada sulle alture del Genovese, altro caso a Rapallo dove i carabinieri hanno denunciato un 72enne italiano per fabbricazione e commercio. Una parte del materiale era conservato in un luogo diverso da quello autorizzato, l'altra parte (tra cui materiale per il confezionamento di fuochi d'artificio e una bomba carta artigianale) è stata trovata.

