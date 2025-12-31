Botti nascosti nella cocaina e in cucina | sequestrati 200 chili

Nell’ambito dei controlli di sicurezza in vista del Capodanno, agenti e carabinieri hanno sequestrato circa 200 chili di materiale esplosivo e sostanze stupefacenti, tra cui cocaina nascosta in vari contesti. Gli interventi hanno riguardato aree di diverso tipo, come box e bancarelle, per prevenire possibili rischi. L’operazione mira a garantire la sicurezza pubblica e prevenire eventuali pericoli legati all’uso e alla diffusione di materiali esplosivi e droga.

BOTTI ILLEGALI NASCOSTI NEL NEGOZIO: A BIANCAVILLA DENUNCIATI PADRE E FIGLIO, SEQUESTRATI OLTRE 120 KG DI ESPLOSIVI Proseguono senza sosta i controlli “anti-botti” messi in campo dai Carabinieri del Comando Provinciale di Catania - facebook.com facebook

Bari, botti illegali nascosti in un box a Japigia e sigarette di contrabbando al mercato del Libertà: doppio sequestro x.com

