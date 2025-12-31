Botti nascosti nella cocaina e in cucina | sequestrati 200 chili
Nell’ambito dei controlli di sicurezza in vista del Capodanno, agenti e carabinieri hanno sequestrato circa 200 chili di materiale esplosivo e sostanze stupefacenti, tra cui cocaina nascosta in vari contesti. Gli interventi hanno riguardato aree di diverso tipo, come box e bancarelle, per prevenire possibili rischi. L’operazione mira a garantire la sicurezza pubblica e prevenire eventuali pericoli legati all’uso e alla diffusione di materiali esplosivi e droga.
Fuochi d’artificio nei box come nelle bancarelle improvvisate. Materiale esplosivo (anche nascosto insieme alla cocaina) che è stato sequestrato da agenti e carabinieri in vista del Capodanno. Ben 200 chili di botti che sono stati recuperati e che venivano conservati in maniera illegale.Sequestro. 🔗 Leggi su Romatoday.it
