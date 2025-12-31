Botti illegali sequestrati 250 kg in casa di un 29enne di Castellanza

Nelle ultime settimane, le forze dell’ordine di Castellanza hanno sequestrato circa 250 kg di materiale pirotecnico illegale presso l’abitazione di un 29enne. L’intervento si inserisce nelle attività di prevenzione e repressione delle attività illecite legate alla vendita e al possesso di fuochi d’artificio senza autorizzazione. Il materiale, considerato potenzialmente pericoloso, è stato sottoposto a sequestro per garantire la sicurezza pubblica.

Botti illegali a Castellanza, sequestrati 250 kg di materiale. Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato ha sequestrato un ingente quantitativo di materiale pirotecnico detenuto illegalmente e destinato, in parte, alla commercializzazione. Si tratta di circa 250 chili di artifizi, omologati, di cui 33kg di contenuto esplosivo netto per un totale di 48 batterie. L’attività . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net Leggi anche: Confiscati 250 chili di botti illegali. Il blitz tra Busto e Castellanza. Denunciato un ventinovenne Leggi anche: Sequestrati 250 kg di fuochi pirotecnici illegali in un box abbandonato Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Sequestrati 250 kg di fuochi pirotecnici illegali in un box abbandonato; Sequestrati 250 kg di fuochi pirotecnici illegali a Poggioreale - - Quotidiano di; Castellanza, arsenale di botti illegali pronto per Capodanno: 250 chili di esplosivo in garage, denunciato; Sequestrati 250 chili di fuochi d’artificio illegali tra Busto Arsizio e Castellanza: denunciato un 29enne.. Confiscati 250 chili di botti illegali. Il blitz tra Busto e Castellanza. Denunciato un ventinovenne - Il contenuto esplosivo netto di 33 chili è stato affidato agli artificieri. msn.com

Castellanza, arsenale di botti illegali pronto per Capodanno: 250 chili di esplosivo in garage, denunciato - Sequestrati 250 chili di fuochi d’artificio a Castellanza: un 29enne denunciato per detenzione e commercio illecito di materiale pirotecnico. virgilio.it

Legnano, Sequestrati 250 chili di botti illegali: denunciato 29enne - Un ingente quantitativo di materiale pirotecnico detenuto illegalmente è stato sequestrato dalla Polizia di Stato nel corso di un’operazione di ... sportlegnano.it

Leggi su Tgr Abruzzo Sequestrati botti illegali A Martinsicuro, sequestrati 240 chili di materiale esplodente illegale 1.200 prodotti pirotecnici, 48 manufatti artigianali oltre a micce e bobine - facebook.com facebook

#Capodanno Vigilia di S. Silvestro, numerosi sequestri di botti illegali: quasi 3 tonnellate nel Bresciano, oltre 500 Kg a Roma, solo nelle ultime operazioni. @GDF raccomanda: riconoscere quelli a norma, evitare rischi. Dall'ENPA: "Per gli animali non è festa x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.