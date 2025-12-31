Botti illegali sequestrati 250 kg in casa di un 29enne di Castellanza

31 dic 2025

Nelle ultime settimane, le forze dell’ordine di Castellanza hanno sequestrato circa 250 kg di materiale pirotecnico illegale presso l’abitazione di un 29enne. L’intervento si inserisce nelle attività di prevenzione e repressione delle attività illecite legate alla vendita e al possesso di fuochi d’artificio senza autorizzazione. Il materiale, considerato potenzialmente pericoloso, è stato sottoposto a sequestro per garantire la sicurezza pubblica.

Botti illegali a Castellanza, sequestrati 250 kg di materiale. Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato ha sequestrato un ingente quantitativo di materiale pirotecnico detenuto illegalmente e destinato, in parte, alla commercializzazione. Si tratta di circa 250 chili di artifizi, omologati, di cui 33kg di contenuto esplosivo netto per un totale di 48 batterie. L’attività . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.netImmagine generica

